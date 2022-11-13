AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamaya tepki göstererek, “Bu açıklamalar yok hükmündedir.” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, “AB tarafından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY’nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir…” ifadelerini kullandı.

AB’nin tutumunun ilkesiz bir yaklaşım olduğu dile getiren Çelik, “Kıbrıs Türkleri uluslararası toplumun saygın bir üyesidir. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur… Avrupa Birliği’nin KKTC’yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır.” dedi.

Sözcü Çelik, “Cumhurbaşkanımızın son olarak Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında vurguladığı gibi KKTC’nin hak ve menfaatlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.