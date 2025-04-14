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Aç Ayı, Somon Tesisinde Balık Yedi

AYILAR GÜNDÜZ VAKTİ BALIKLARA SALDIRIYOR

Gümüşhane’de gündüz vakti bir ayının somon üretim tesisine girerek balıkları avladığı anlar kameralara yansıdı. Torul ilçesindeki Kirazlık köyünde bulunan ve Torul Baraj Gölü üzerine kurulan somon üretim çiftlikleri, aç kalan ayıların sürekli uğradığı yerler haline geldi.

KARADA VE SUDA AVLANMAK

Kış uykusundan uyanan ayılar, açlık nedeniyle kıyıdan oldukça uzaktaki çiftliklere yüzerek ulaşabiliyor. Geçmişte yalnızca geceleri avların yapıldığı bilinen üretim havuzları, artık gündüz vakti de ayıların ilgisini çekiyor. Bu durum, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyor.

AÇ KALAN AYILAR VE ÜRETİM TESİSLERİ

Gümüşhane’de aç kalan ayılar, somon üretim tesislerinde gündüz vakti rahatça av yapabiliyor. Bu olay, ayıların mevsime bağlı olarak nasıl davranışlar sergilediğinin de bir göstergesi oluyor. Ayılar, çevresindeki besin kaynaklarına ulaşmak için çeşitli stratejiler geliştirmeye devam ediyor.

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