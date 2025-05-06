Aç Kalan Tilki Sokakta Görüldü

AÇ KALAN TİLKİ ŞEHRE İNDİ

Ankara’nın Altındağ ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde aç kalan bir tilki sokakta görüntülendi. Battalgazi Mahallesi’nde çöp kenarlarını karıştırarak yiyecek arayan tilki, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MAHALLELİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Görüntülenen tilki, açlık nedeniyle şehre kadar inmiş durumda. Mahalle sakinlerinin dikkatini çeken bu durum, hem şaşkınlık hem de merak uyandırıyor. Sokaklarda görülen tilki, doğal yaşamın şehir içindeki varlığına dair bir örnek sunuyor.