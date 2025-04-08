Haberler

Aç Kalan Yaban Hayvanları Şehirde Geziyor

YABAN HAYVANLARININ ŞEHRE İNMESİ

Ankara’nın Polatlı ve Elmadağ ilçelerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, şehir merkezlerine inmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesinde, bir grup vatandaş aç kalan bir tilkinin sokakta yiyecek arayışını görüntüledi.

AÇ KALAN KURT GÖRÜNTÜLENDİ

Elmadağ ilçesinin Yeşildere Mahallesi’nde ise, sokakta dolanan bir kurt, yiyecek aradığı düşüncesiyle vatandaşlar tarafından görüntülendi. Aç kalan bu yaban hayvanları, şehir ortamında dayanak bulmak için insanların yanına kadar yaklaşabiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

ABD-Çin Ticaret Gerilimi Kripto Piyasalarını Etkileyebilir

Arthur Hayes, Çin'in ABD tarifelerine yanıt olarak yuanın değer kaybının Bitcoin’in boğa piyasasını tetikleyeceğini öne sürdü. Bybit CEO'su da bu yorumu destekledi.
Haberler

MEB Yaz Tatili Değişmeyecek Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilinin erkene alınacağı iddialarını yalanladı ve eğitim öğretim yılının 20 Haziran 2025'te sona ereceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.