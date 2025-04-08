Aç Kalan Yaban Hayvanları Şehirde Geziyor

YABAN HAYVANLARININ ŞEHRE İNMESİ

Ankara’nın Polatlı ve Elmadağ ilçelerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, şehir merkezlerine inmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesinde, bir grup vatandaş aç kalan bir tilkinin sokakta yiyecek arayışını görüntüledi.

AÇ KALAN KURT GÖRÜNTÜLENDİ

Elmadağ ilçesinin Yeşildere Mahallesi’nde ise, sokakta dolanan bir kurt, yiyecek aradığı düşüncesiyle vatandaşlar tarafından görüntülendi. Aç kalan bu yaban hayvanları, şehir ortamında dayanak bulmak için insanların yanına kadar yaklaşabiliyor.