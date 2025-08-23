Acajutla Açıklarında 6 Büyüklüğünde Deprem

DEPREMİN DETAYLARI

El Salvador’un Acajutla kenti açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), bu depremin merkez üssünün Acajutla şehir merkezinin yaklaşık 81 kilometre güneybatısında bulunduğunu ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktarıyor.

ETKİLERİ VE GÜVENLİK

Bu büyüklükteki depremler genellikle ciddi hasarlara yol açabiliyor. Yerel yetkililerin, depremin etkilerinin değerlendirilmesi için çalışmalar başlattığı belirtiliyor. Bölgedeki sakinlerin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.