Haberler

Acajutla Açıklarında 6 Büyüklüğünde Deprem

DEPREMİN DETAYLARI

El Salvador’un Acajutla kenti açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), bu depremin merkez üssünün Acajutla şehir merkezinin yaklaşık 81 kilometre güneybatısında bulunduğunu ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktarıyor.

ETKİLERİ VE GÜVENLİK

Bu büyüklükteki depremler genellikle ciddi hasarlara yol açabiliyor. Yerel yetkililerin, depremin etkilerinin değerlendirilmesi için çalışmalar başlattığı belirtiliyor. Bölgedeki sakinlerin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fethiyespor, Fırat Başkaya’yı Kadrosuna Kattı

Fethiyespor, 2. Lig Kırmızı Grup kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe U19'da oynayan Fırat Başkaya ile sözleşme imzaladı ve kendisine başarılar diledi.
Haberler

Seydikemer’de Kadın Yükümlüler Okul Temizliği

Seydikemer'deki kadın yükümlüler, yeni eğitim-öğretim yılı için okulu hazırladı. Bu çalışma, toplum yararına önemli bir katkı sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.