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Acarlar Cami Yaptırma Derneği Çalışıyor

ACARLAR PAZARYERİ CAMİİ YIKILDI

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yer alan 40 yıllık Acarlar Pazaryeri Camii, zeminindeki aşırı nem ve yıpranma nedeniyle yıkıldı. Yetkili kurumlardan alınan izin sonrasında gerçekleştirilen yıkım, Acarlar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapıldı. Dernek, yeni caminin yapımının önümüzdeki yıl Ramazan ayına yetiştirilmesi için çaba gösteriyor.

YENİ CAMİ YERİNE İNŞA EDİLİYOR

Acarlar Mahallesi’nde bulunan caminin yıkılması ile birlikte yeni caminin inşaatına başlandı. Minaresi ve caminin bir kısmının ortaya çıktığı yapı, hayırsever vatandaşların bağışları ile inşa ediliyor. Yeni cami, 550 erkek ve 300 kadın kapasiteli bir alana sahip olacak şekilde planlanıyor. Acarlar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, caminin inşaatında belli bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

DESTEK BEKLENTİSİ

Dernek yetkilileri, caminin en kısa sürede tamamlanabilmesi için hayırseverlerin desteğini beklediklerini ifade ediyor. Yapım süreci devam eden caminin, hedeflenen tarihe yetiştirilmesi için çalışmalar hızlandırılıyor.

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