Acarlar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü, Yenilikler Yapıyor

YENİ DÖNEM İÇİN HAZIRLIK

Aydın’ın İncirliova ilçesindeki Acarlar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Abanoz, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerine daha iyi ders koşulları sunabilmek için harekete geçti. Abanoz, okulun sıralarını bakım ve onarımdan geçirmek amacıyla kaynak yaparak gerekli düzenlemeleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni döneme az bir süre kala okullardaki hazırlıklar hız kazanıyor.

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin daha temiz, düzenli ve güvenli sınıflarda ders yapabilmesi için bakım ile onarım çalışmalarında son rötuşlar tamamlanıyor. Bu süreçte, İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’nde bulunan Acarlar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Abanoz, öğrencileri için özveriyle çalıştı. Okuldaki kırık masa ve sıraları tamir etmek amacıyla kaynak makinesinin başına geçen Abanoz, büyük bir titizlikle masaları ve sıraları yenileyerek sınıfları yeni döneme hazırladı.

ÖRNEK DAVRANIŞIYLA TAKDİR TOPLADI

Okul müdürü Abanoz’u elinde kaynak makinesi ile çalışırken görenler, onun bu özverili çalışmasından dolayı kendisini tebrik etti. Abanoz ise okulun ihtiyaçlarını gidermek adına elinden geleni yaptığını ifade ederek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.