Aceh Bölgesi’nde Cezaevinden 53 Mahkum Kaçtı

FİRAR OLAYI HAKKINDA BİLGİLER

Endonezya’nın kuzeybatısında bulunan Aceh bölgesindeki Kutacane Cezaevi’nden 53 mahkum firar etti. Yerel yetkililerin belirttiğine göre, olay 10 Mart sabahı kahvaltı saatinde meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, mahkumlar kahvaltı için sıraya girdikleri anda ani bir hareketle cezaevinin ana kapısını kırıp kaçmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, firar eden mahkumların cezaevi çatısından koşarak çevredeki pazaryerine doğru geçiş yaptığı ve satıcıların tezgahlarının üzerinden atladıkları görülüyor.

YAKALANAN MAHKUMLAR VE ARAMA OPERASYONU

Endonezya Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı, firar eden 53 mahkumdan 21’inin ya kendi istekleriyle teslim olduğu ya da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını bildirdi. Diğer 32 mahkum ise Çarşamba günü itibariyle hala aranıyor. Aceh Bölge Cezaevi Müdürü Ahmad Rizal, basına yaptığı açıklamada firara neden olan faktörlerden birinin aşırı kalabalık olduğunu belirtti: “Kutacane Cezaevi maksimum 100 mahkum kapasitesine sahip, ancak şu anda içeride 368 kişi bulunuyor. Bu durum hem güvenlik hem de yaşam koşulları açısından ciddi sorunlar yaratıyor.”

SORUŞTURMA VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Bölgedeki geniş çaplı arama operasyonu sürüyor. Yerel polis şefi, halktan firari mahkumlar hakkında bilgi sahibi olanların en yakın polis merkezine bildirmesini istedi. Soruşturma kapsamında cezaevi yöneticileri ve görevliler hakkında da idari inceleme başlatıldığı öğrenildi. Endonezya’da son yıllarda cezaevlerindeki aşırı kalabalık ve kötü koşullar yüzünden benzer firar olaylarının yaşandığı kaydediliyor.