Acer ve EFG’den Espor Partnerliği Duyurusu

ORTAKLIĞIN KAPSAMI

Bu ortaklık, ESL Pro Tour’un en önemli büyük turnuvalarından profesyonel liglere ve amatör alanlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. EFG Partner Yönetimi Direktörü Bastian Veiser, “Acer ile yaptığımız ortaklık, en iyi Counter-Strike yarışmacılarına oyunu en iyi şekilde oynayabilmeleri için ihtiyaç duydukları sektör lideri teknolojiyi sunuyor. Bu kapsamlı ortaklık, sadece rekabetin zirvesindeki sporcuları değil, aynı zamanda gelecek yılların yükselen yeteneklerini de güçlendirecek en üst düzey donanıma yıl boyunca erişim sağlıyor.” şeklinde açıklama yapıyor. EFG ve Acer’ın partnerliği, ESL Challenger League, ESL Pro League ve Intel® Extreme Masters (IEM) gibi turnuvaları da kapsayan bir yapıda kuruldu.

IEM KATOWICE ETKİNLİĞİ

EFG ve Acer, 7-9 Şubat tarihleri arasında IEM Katowice’de yapılacak, yılın en büyük Counter-Strike 2 etkinliklerinden birinde ürün lansmanı gerçekleştirerek, uygulamalı ve etkileşimli etkinliklerle birlikte bu anlaşmayı kutlayacak. IEM Katowice’nin ötesinde, Predator oyun cihazları çevrimiçi ve çevrimdışı EFG yarışmalarında yer alacak ve birçok dilde yayınlanacak.

PREDATOR ÜRÜNLERİNE ÖZEL VURGULAR

Acer Inc. Küresel Ürün Pazarlama ve Planlamadan Sorumlu Ortak Başkan Yardımcısı Vincent Lin, “Espor seyircisi, Predator ürün serimizin merkezinde yer alıyor ve EFG, hem fiziki hem de çevrimiçi olarak düzenlediği birinci sınıf etkinlikler aracılığıyla bu özverili hayranlara benzersiz bir erişim sunuyor. Counter-Strike esporu, en köklü rekabetçi oyunlardan biri ve hassasiyet, yoğunluk ve performans arayan geniş bir hayran kitlesiyle bağlantı kurma fırsatı sunuyor – üstelik de bunların tümü Predator oyun teknolojimizle mümkün.” ifadelerini kullanıyor.

ESL FACEIT GROUP HAKKINDA

ESL FACEIT Group (EFG), oyunseverlerin bir araya gelerek topluluklar oluşturduğu bir alan yaratan lider espor ve video oyun eğlence şirketidir. EFG, ESL, FACEIT, DreamHack ve DreamHack Sports Games gibi dünyaca ünlü markaların mirası üzerinde inşa edilmiş bir yapıdadır. Grup, oyuncuların, hayranların ve içerik üreticilerin küresel topluluklarına sevdikleri oyunlar etrafında yenilikçi ekosistemler sunmaktadır. Önde gelen ortaklarla iş birliği yaparak, dünya genelinde milyonlarca oyuncuya ulaşan ve onlarla etkileşim kuran canlı etkinlik, dijital platform ve geliştirici araçları portföyü işletmektedir. Daha fazla bilgi için www.eslfaceitgroup.com adresini ziyaret edebilirsiniz.