Achille Polonara, Lösemiye Yakalandı

ACİL ŞİFALAR DİLENİYOR

Türkiye’de daha önce Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes forması giymiş olan Achille Polonara’dan üzücü bir haber geldi. Virtus Bologna, İtalya Milli Takımı’nda da forma giyen Polonara’nın lösemiye yakalandığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Virtus Bologna, Achille Polonara’nın son birkaç hafta içinde daha ileri tıbbi tetkiklerden geçtiğini ve sonrasında kendisine miyeloid lösemi tanısı konulduğunu duyurdu.” ifadeleri yer aldı. Şu anda Bologna’daki Sant’Orsola Malpighi Hastanesi’nde tedavi gören Polonara, burada özel terapilere başladı.

DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Virtus Segafredo Bologna ailesi, Achille ve sevdiklerinin yanında olduklarını ifade ederek, “Haydi Achi, hepimiz yanındayız, seni bekliyoruz!” mesajını iletti. 33 yaşındaki Polonara’nın daha önce kanserle mücadele ettiğini ve 2023 yılında testis kanserini yenmeyi başardığı belirtildi.

FENERBAHÇE’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Eski kulübü Fenerbahçe de Polonara için destek mesajı paylaştı. Yapılan açıklamada, “Güçlü kal, Achille! Yakında iyileş!” sözleriyle Polonara’ya moral verildi.