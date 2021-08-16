Acı haber geldi! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada ağır yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB, Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesini hedef aldığı belirtildi.

Çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, “Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilmiş ve tedavisine başlanmıştır” denildi.