Acı haber geldi! 1 asker şehit

PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu.

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Fırat Kalkanı Harekat bölgesine düzenlenen hain saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu.

Suriye’deki üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG tarafından havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek sınır hattına götürülerek Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Evli ve 2 çocuk babası şehit askerin acı haberi, Tokat’ta yaşayan ailesine ulaştı.

Ailenin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Tokat Valiliği de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.