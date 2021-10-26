Acı haber geldi! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, operasyon bölgesinde el yapımı patlayıcının ateşlenmesi sonucu bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

MSB, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.

Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman şehit oldu, bir asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına göre teröristlerin araziye döşediği el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak etti.

Patlamada yaralanan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 1 askerin tedavisi ise devam ediyor.