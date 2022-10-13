Acı haber geldi! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı terör örgütü PKK’nın yerleştirdiği EYT’nin patlaması sonucu yaralanan askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit harekat bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 25 yaşındaki Uzman Çavuş İbrahim Han’ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yayımladığı taziye mesajında, “Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit Han için başsağlığı mesajı yayımladı.

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han’ın, Van’ın Gevaş ilçesindeki evine Türk bayrakları asıldı.

Han’ın şehadet haberi Gevaş ilçesindeki ailesine verildi.