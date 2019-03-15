Acı haber geldi! 1 asker şehit

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Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamasında Fırat Kalkanı Harekat alanında bir kahraman askerimizin şehit düştüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Fırat Kalkanı Harekât alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine

başsağlığı ve sabır dileriz.”

TRT