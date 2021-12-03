Acı haber geldi! 1 asker şehit oldu

Tunceli'de çıkan çatışmalarda ağır yaralanan asker şehit oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de çıkan çatışmada ağır yaralanan bir jandarmanın şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları’nda, Tunceli Ovacık kırsalında çıkan çatışmada ağır yaralanan bir jandarmanın kurtarılamayarak şehit olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklaması şöyle:

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları’nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor.