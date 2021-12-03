Acı haber geldi! 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de çıkan çatışmada ağır yaralanan bir jandarmanın şehit olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları’nda, Tunceli Ovacık kırsalında çıkan çatışmada ağır yaralanan bir jandarmanın kurtarılamayarak şehit olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklaması şöyle:
Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları’nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor.