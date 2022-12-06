Acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı terör örgütü PKK’nın döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet DUMAN şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”