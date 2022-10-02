Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iyade astsubay Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehit düştüğünü duyurdu.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadesine yer verildi.

ACI HABER BİNGÖL’DEKİ AİLESİNE VERİLDİ

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz atışı sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın şehadet haberi, Bingöl’deki ailesine verildi. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabındaki mesajında, “Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düsen kahraman Mehmetçiğimiz Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.