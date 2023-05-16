Acı haber geldi! 2 asker şehit

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta devam eden operasyonlarda 2 jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şırnak bölgesinde süren operasyonlarda 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Şırnak-Merkez BESTLER DERELER bölgesinde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, 15 Mayıs 2023 tarihinde JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen nokta operasyonunda, (1) PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Devam eden operasyon kapsamında 16 Mayıs 2023 günü icra edilen arazi araması esnasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan silahlı çatışma sonucunda; 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyonda, 2 Jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 Güvenlik Korucumuz ve 1 Jandarma personelimiz ağır yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.