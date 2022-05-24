Acı haber geldi! 3 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı.” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı.” ifadeleri kullanıldı.