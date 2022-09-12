Acı haber geldi! 4 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta eli kanlı terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda 4 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonun sürdüğü Kuzey Irak’ta 4 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı saldırıda 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Irak’ın kuzeyindeki çatışmada 4 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetindeki askerlerle bölücü terör örgütü üyeleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Piyade uzman Çavuş Harun Yıldırım ile Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, o çatışmada şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Fatih Kalkan ile Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl kurtarılamadı.

4 KENTTE ŞEHİT ACISI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım’ın şehadet haberi, Mersin’in Toroslar ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.