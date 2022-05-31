Acı haber geldi

Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu yaralanan iki askerden biri şehit oldu.

Siirt’te Pervari Sarıyaprak köyü yakınında güvenlik güçlerince yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen mayın tespit edildi.

Mayının temizlenmesi için müdahale edilirken, meydana gelen patlamada 2 askerden biri şehit oldu.

Yaralı askerin tedavisi sürüyor.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Siirt’e getirilen yaralı askeri ziyaret eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çıkışta açıklama yaparak, “Pervari Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını ekibimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. 2 arkadaşımız yaralanıyor. Allah şifalar versin” dedi.