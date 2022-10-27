Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyon sırasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.