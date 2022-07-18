Acı haber geldi! Bir asker şehit!

İçişleri Bakanlığı, operasyonda bir jandarmanın şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Van Çatak’ya düzenlenen operasyonda bir jandarmanın şehit olduğunu, bir jandarmanın ise yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 jandarma personelinin ise yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar denildi:

“Bugün saat 03.30 sıralarında, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında, daha önce yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu; 1 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehit olan personelimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.”