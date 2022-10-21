Acı haber geldi! Bir asker şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği başarılı operasyonlar devam ederken Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaralanan askerden kötü haber geldi.

Pençe-Kilit Operasyonu’nda 4 Ekim’de yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, görevli olduğu Pençe Kilit Operasyonu’nda 4 Ekim’de yaralandı.

Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yavaş, bugün sabahın erken saatlerinde şehit oldu. Tedavi sürecinde hastanede oğullarını bekleyen baba Ali Yavaş, anne Mürşide Yavaş ile kardeşleri Burak ve Esen Yavaş’a acı haber verildi. Şehidin cenazesi, Isparta’ya getirilerek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Belediye başkanından taziye mesajı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş için taziye mesajı yayımladı. Başdeğirmen, “Mesai arkadaşımız Ali Yavaş’ın oğlu Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş’ın şehadetini derin bir üzüntü içerisinde öğrendim. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadelerini kullandı.