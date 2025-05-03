Acı Haber İle Uzman Çavuş Şehit Oldu

IRAK’TAN ACI HABER

Irak’ın kuzeyinde meydana gelen olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sırasında mayın/EYP’ye basan Uzman Çavuş Önder Özen’in yaralandığı belirtildi.

ŞEHİT OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Önder Özen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs’ta şehit olmuştur” denildi. Bu olay, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki mücadelesinin zorluğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.