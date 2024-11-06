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Acı Kaybın Ardından Genç Hayatını Yitirdi

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GENÇ, GÜZEL HATIRALAR BIRAKTI

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, babasının kalp krizinden hayatını kaybetmesinin ardından büyük bir travma yaşadı. Bu olayın ardından gencin beynine pıhtı atması sonucu komaya girdi. Ne yazık ki genç, hastanedeki uzun süren mücadeleye rağmen hayata tutunamadı.

ÜZÜNTÜ VEREN GELİŞMELER

Ailesi ve yakınları için oldukça zor bir dönem olan bu süreçte gencin kaybedilmesi, Alaplı ilçesinde derin bir üzüntü yarattı. Arkadaşları ve öğretmenleri, gencin hayatına bıraktığı güzel anıları ile onu anacak. Bu üzücü gelişme, bölgedeki toplumu derinden etkileyen bir kayıp olurken, acılı ailenin yas süreci de başlayacak.

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