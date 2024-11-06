“Acı Kaybın Ardından Oğulda Sıkıntı”

ÜZÜNTÜ DOLU OLAY
Geçtiğimiz haftalarda Ankara’da kalp krizi geçiren Alaplı Meslek Yüksekokulu Güvenliği Yüksel Aşkın yaşamını yitirdi. Aşkın’ın ölümünün üzerinden bir hafta geçmeden, oğlu 16 yaşındaki Beytullah Aşkın beyine pıhtı atması sonucu bitkisel hayata girdi.
SONUÇ OLUMSUZ OLDU
Ankara Etlik Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Beytullah Aşkın, 15 gün süren yaşam mücadelesine rağmen hayata tutunamadı. Beytullah Aşkın’dan geriye ise babası Yüksel Aşkın’ın tabutu başında gözyaşı döktüğü anların yer aldığı fotoğraflar kaldı.