Acıgöl’de Husumet Kaza İle Sonuçlandı

OLAY YERİ VE GELİŞMELER

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde, komşularının husumetini taşımakta ve etkileyici bir olay yaşandı. A.Ş. ve kardeşi M.Ş., araçlarının yolu kesilerek av tüfeğiyle vuruldu. Olay, saat 14.00 sıralarında, Acıgöl ilçesi Topaç köyü Karapınar yolunda gerçekleşti. İddialara göre, E.C. ve oğlu A.C., araçlarıyla sokakta gördükleri ve aralarında husumet bulunan A.Ş. ile M.Ş.’yi takibe aldı.

SALDIRI VE SONUÇLARI

Baba ve oğlu, kardeşlerin otomobilini bir süre sonra durdurarak araçtan inerek av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırganlar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda, MA.Ş ve A.Ş.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. E.C. ve A.C., araçlarıyla kaçmak isterken Topaç köyünde kaza yaptı. E.C. hastaneye kaldırıldı, A.C. ise gözaltına alındı.

CENAZE VE SORUŞTURMA

Kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemi için Nevşehir Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Olayla ilgili bir soruşturma süreci başlatıldı. Bu trajik olay, yerel halkta büyük bir üzüntü yarattı.