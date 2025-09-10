Acıgöl’de Kardeşler Öldürüldü, Şahıslar Tutuklandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yaşanan bir cinayet sonucu, husumetli olan Ahmet ve Mehmet Şahin kardeşler, E.C. ve oğlu A.C. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Olay, 7 Eylül tarihinde öğleden sonra saat 14.00 sıralarında Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde gerçekleşti. E.C. ile A.C., husumetleri bulunan Şahin kardeşlerin otomobilini takip etmeye başladı.

SUÇUN İŞLENİŞ ŞEKLİ

Baba ve oğlu, Ahmet ve Mehmet Şahin’in bulunduğu araca yaklaştıktan sonra önlerini kesip, araçtan inerek av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırının ardından E.C. ve A.C. olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, Ahmet ve Mehmet Şahin’in olay sonrası hayatlarını kaybettiğini tespit etti.

TUTUKLAMA SÜRECİ

E.C. ve A.C., araçlarıyla kaçış sırasında Topaç köyünde kaza geçirdi. E.C. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, oğlu A.C. ise gözaltına alındı. E.C.’nin hastanedeki tedavisinin ardından, her iki şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme sonrasında tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi. Yaşamını yitiren iki kardeş, Acıgöl ilçesinde defn edildi.