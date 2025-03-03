Açık Alanda Ateş Eden Şahıs Yakalandı

GÖRÜNTÜLER SİBER POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Samsun’da açık alanda tüfekle ateş açan bir şahıs, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından siber polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, açık alanda tüfekle ateş açıldığına dair görüntüleri sosyal medyada tespit etti.

OPERASYONUN DETAYLARI

Siber polis, tüfekle havaya ateş açan kişinin H.R.K. olduğunu belirleyerek adres bilgilerini tespit etti. Sonrasında, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. H.R.K.’nin Çarşamba ilçesindeki ikametgahına operasyon düzenleyen polis, şahsı 1 adet ruhsatsız tüfek ve olayda kullanılan 1 adet ruhsatlı tüfekle yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.