Açık Damperli Kamyon EDS Direğini Devrildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, açık damperiyle hareket eden bir kamyon, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak devirdi. Bu kazada, herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmuyor; ancak kazanın meydana gelmesiyle birlikte yol ulaşıma kapandı.

KAZANIN SEBEBİ

Beyrebucak Mahallesi’ndeki D-400 Karayolu üzerinde gerçekleşen olayda, hareket halindeki bir kamyonun açık kalan damperi, EDS direğine çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle direk devrilmesine rağmen, kazada ölü ya da yaralı olmaması sevindirici bir durum.

YOL İŞGALLERİ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Bölgedeki yol çalışmaları sebebiyle, tek yönden sağlanan ulaşım, kaza sonrasında tamamen durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve kara yolu ekipleri sevk ediliyor. Ekipler, devrilen direği kaldırmak ve yolun güvenliğini sağlamak için yoğun bir çalışma başlatıyor. Yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.