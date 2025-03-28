Açık Görüş Tarihleri ve Koşulları Belirlendi

AÇIK GÖRÜŞLERİN TARİHLERİ VE SÜRELERİ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilecek açık görüşler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, açık görüşler 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla olacakken, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamalı. Görüşler, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Görüş gününe kadar grupların oluşturulması planlanıyor. Her grubun görüş günü ve saatleri, hükümlü ve tutuklulara bildirilmek üzere ailelerine iletilecek. Ayrıca hazırlanan program, koğuşlara ve ziyaretçilerin görmekte olduğu uygun alanlara asılacak. İzdiham, firar ve karışıklıkları önlemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum yönetimi, kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak gerekli tüm önlemleri alacak. Görüş mahallinde yeterince dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacak.

Belirtilen gün ve saatler dışında görüşler gerçekleştirilmeyecek. Bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, herhangi bir sebepten dolayı ikinci defa görüş izni verilmeyecek. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma gibi disiplin cezası kesinleşmiş olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten faydalanamayacak.