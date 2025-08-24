Açık Hava Sineması, Ankaralıları Bekliyor

AÇIK HAVA SİNEMASI ETKİNLİĞİ ANKARA’DA DEVAM EDİYOR

Ankara’da sinema tutkunları, CSO Ada’da gerçekleştirilen Açık Hava Sineması etkinliğinde animasyon filmi Arabalar’ı izledi. CSO Ada’nın bahçesindeki çim alanda yapılan bu açık hava sinema etkinliği, Ankaralıların yoğun ilgisiyle sürüyor. Yaklaşık 1,500 sinemasever, dev ekrandan yayınlanan ‘Arabalar’ animasyon filmini izleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

Açık hava sineması etkinliği, 28 Ağustos’ta Charlie’nin Çikolata Fabrikası, 4 Eylül’de Deadpool, 7 Eylül’de Moana, 11 Eylül’de İftarlık Gazoz ve 18 Eylül’de The Godfather ile devam edecek.

Etkinlik öncesi gazetecilere açıklamalar yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, kalabalık bir katılım sağlandığını belirtti. Mumcu, “Haftanın belirli günlerinde tiyatro kamyonumuzla etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımız için birçok etkinliğimiz mevcut. Kültür Turizm Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılına uygun bir vizyonla Ankaralılarımızı sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda CSO Ada’da yaz boyunca etkinliklerimiz sürecek. Tüm Ankaralıları ve çevre illerden gelen misafirleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

NOSTALJİK SİNEMA GÜNLERİ GERİ DÖNECEK

Filmi izlemek üzere kalabalığa katılmayı planladığını ifade eden Mumcu, “Görüldüğü gibi çok güzel bir ortam var. Halısını, kilimini, özellikle minderlerini getiren arkadaşlarımız burada. Çok keyifli geçiyor. Önümüzdeki günlerde otoparkta arabalarla nostaljik sinema günlerine geri dönmeyi hedefliyoruz. Kültür Sanat Adası, Ankara’nın kalbinde, CSO Ada’da sürmeye devam ediyor. Sezon hazırlıklarımız da sürmekte. Birbirinden güzel sürprizlerle dolu etkinlikler gerçekleştireceğiz. O yüzden tüm sanatseverleri bakanlık sayfamızdan ve CSO Adası sayfasından takip etmelerini öneriyorum” diye ekledi.