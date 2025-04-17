Açık Kapı Ziyaretleri Devam Ediyor

VATANDAŞLAR ZİYARET EDİLDİ

Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Huzur Evi’nde kalan vatandaşları ziyaret etti. Vali Ziya Polat’ın talimatlarıyla, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişim kurarak, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda, Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Kars Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret ederek orada kalan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

SORUNLAR DİNLENDİ

Ziyaret sırasında vatandaşların sorun ve sıkıntıları dinlendi. Çözüm noktaları üzerine konuşmalar yapıldı. Açık Kapı Şube Müdürlüğü, vatandaş odaklı çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.