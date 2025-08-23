Açık Klima Yangın Çıkardı, İnceleme Başlatıldı

KLİMANIN AÇIK KALMASI YANGINA NEDEN OLDU

Adıyaman’da üç gün boyunca açık kalan bir klima, konteynerde yangın çıkmasına yol açtı. Bu olay, Adıyaman merkez Yenimahalle’de bulunan K15 konteyner kentinde gerçekleşti. İddialara göre, 257 numaralı konteynerde yaşayan kişi, klimayı açık bırakıp köyüne gitti.

YANGINLA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Uzun süre çalışmaya devam eden klimanın aşırı ısınması, yangının başlamasına sebep oldu. Yangını gören konteyner yönetimi, yangın tüpleriyle hemen müdahale etti. Kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürerek soğutma çalışmalarını başlattı. Yangın sonucunda can kaybı yaşanmazken, konteynerde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.