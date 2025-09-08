Haberler

Açık Lağım Çukuru Tehlike Yaratıyor

LAĞIM ÇUKURU TEHLİKE SAÇIYOR

Adıyaman’da açık bırakılan lağım çukuru büyük bir tehlike oluşturuyor. Adıyaman merkez Ali Taşı Mahallesi’ndeki Çırçır Deresi yakınlarında, karayolunun ortasında bulunan bu lağım çukurunun üzerinin açık olması vatandaşların tepkisini çekiyor. Bu durumun kazalara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunan vatandaşlar, yetkililerin gerekli önlemleri almasını ve çukurun kapatılmasını talep ediyor.

VATANDAŞLARIN ENDİŞELERİ

Açık lağım çukurunun yarattığı tehlike hakkında görüş bildiren vatandaşlar, konuyla ilgili duydukları endişeleri dile getiriyor. “Yolun ortasında üzeri açık olan bu çukura çocuklar düşebilir, araçlar da girerek kazalara neden olabilir. Bir an önce bunun kapatılmasını istiyoruz” şeklinde konuşan insanlar, yetkililerin hassasiyet göstermesini bekliyor. Tehlikenin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiği konusunda hemfikirler.

