Açık lise sınavında toplu kopya

Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınavı’nda kopya çektiği belirlenen 60 bin öğrencinin sınavının iptal edildiği açıklandı.

‘AÖL sınavı iptal mi?’ Sorusu, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açık lise sınavında kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı Gözlemciler Komisyonu tarafından iptal edildi.

Açıköğretim lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık’ta çevrimiçi olarak başlamıştı.

11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi.

Bunun üzerine sınav haraketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları’na alınmayacak.

Sınavlara yalnızca öğrenim çağı dışında olanlar girebilecek.