Açiklama, Achille Polonara için geldu

POLONARA HAKKINDAKİ KÖTÜ HABER

Türkiye’de daha önce Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes takımlarında forma giymiş olan Achille Polonara ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Virtus Bologna, İtalya Milli Takımı’nda da görev alan Polonara’nın lösemiye yakalandığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Virtus Bologna, Achille Polonara’nın son birkaç hafta içinde daha ileri tıbbi tetkiklerden geçtiğini ve sonrasında kendisine miyeloid lösemi tanısı konulduğunu duyurdu.” denildi.

POLONARA NERDE TEDAVİ GÖRÜYOR?

Şu anda Bologna’daki Sant’Orsola Malpighi Hastanesi’nde yatan Polonara, burada özel terapilere başladı. Kulübün açıklamasında, “Tüm Virtus Segafredo Bologna ailesi Achille ve sevdiklerinin yanında olduğunu belirterek çocuğa acil şifalar diliyor. Haydi Achi, hepimiz yanındayız, seni bekliyoruz!” ifadeleri yer aldı.

GEÇMİŞTEKİ MÜCADELESİ

33 yaşındaki Polonara, daha önce kanser tedavisi gördü ve 2023 yılında testis kanserini başarıyla yenmişti. Ayrıca eski kulübü Fenerbahçe de tecrübeli basketbolcu için destek mesajı paylaştı ve “Güçlü kal, Achille! Yakında iyileş!” sözlerine yer verildi.