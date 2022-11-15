Açıklama geldi: Ali Koç ile görüştük

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ile görüşme gerçekleştirdi.

Arda Güler’in haklarının yüzde 20’sini elinde bulunduran Gençlerbirliği’nde başkan Niyazi Akdaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Arda Güler için yaptığı görüşmeyi anlattı.

rda Güler’in haklarının yüzde 20’sini elinde bulunduran Gençlerbirliği’nde başkan Niyazi Akdaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Arda Güler için yaptığı görüşmeyi anlattı.

yaptığı görüşmeyle ilgili soru üzerine Akdaş, şöyle devam etti:

“Arda Güler’le ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk. O kadar nazik davrandı ki sakat ayağıyla beni arabaya kadar uğurladı ama para konuşmadık. Geçen sezon 1,3 milyon euro o verdi, ben 2,5 milyon euro istedim. Sanki ben şu an 2,5 milyon euro istiyormuşum gibi algı yaratılıyor. Bütün eski şeyleri yazıp yazıp duruyorlar, hiç alakası yok. 1 kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği; ‘Ben bir paket hazırlayacağım, bu paketle de sizin transfer yasağına büyük katkı vermeye çalışacağım.’ Şimdi biz ondan haber bekliyoruz. Bazı atılımlarımız daha var, onları da bekliyoruz. Transfer yasağını açacağımıza inanıyorum. Hatta ocak ayından önce açalım istiyoruz ki yeni transferlerle ön protokol yapıp onları takıma adapte edebilelim.”

“Ali Koç bile ‘İki oyuncu verebilirim.’ dedi.

Akdaş, MKE Ankaragücü’nden oyuncu transferi yapacaklarına yönelik iddialara ilişkin ise “Biz Ankara takımıyız, iki kardeş kulübüz. Her zaman tatlı atışmalar olsa bile sonunda aynı şehrin takımıyız. Birbirimize yardım etmek zorundayız. Hocam isterse alır, istemezse başka bir yerden alır. Hatta Ali Koç bile ‘İki oyuncu verebilirim.’ dedi. Galatasaray ve Eyüpspor da ‘Oyuncu vereyim.’ dedi. Herkes Gençlerbirliği’nin ligde kalmasını arzuluyor. Çünkü Gençlerbirliği tertemiz tarihi olan 100 yıllık bir kulüp. İlhan ağabeyin de kişiliği ve Türk sporuna katkısı önemli. Onun hatırası için her kulüp Gençlerbirliği’ne katkı vermeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

“Gitmeye niyetim yok.” diyen Akdaş, şöyle konuştu:

“Benim için ‘Malı satacak, parasını alıp kaçacak.’ diyorlar. Böyle bir durum yok. Arda da mal da satılır ama bunlar kulüp menfaati için yapılır. Benim ağzımdan bir kez ‘paramı kurtaracağım’ lafını duydunuz mu? Personelin, futbolcuların maaşlarını ödüyorum, hiçbirinin alacağı yok. Ama bunun da bir sonu var, dipsiz kuyu değil. Kimse heveslenmesin 2,5 sene buradayım. 2,5 sene sonra genel kurula giderim, kazanırsam devam ederim. Süper Lig’e çıkıldığında 6 oyuncuya 6,5 milyon avro verildi. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bu borç eski yönetimin borcu. Kurlar artıkça borç da artıyor. Ben buradayım, gitmeye niyetim yok. İlhan ağabeye seçildiğim gün mezarı başında söz verdim, ‘Bu kulübü eski haline getireceğim.”

Fenerbahçe, Arda’yı 2019 yılında 200 bin euro karşılığında transfer etmişti. Gençlerbirliği, genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay maddesini de bu anlaşmaya koydurmuştu.