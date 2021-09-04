Açıklama geldi: Taliban’ı tanımıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri’nin çekilmesiyle yönetime el koyan Taliban’a AB ve İngiltere’den ilk tepki geldi.

ABD’nin çekilmesi ile Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, Çin ve Rusya ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışırken diğer bir cephe olan AB ve İngiltere’den ‘Taliban yönetimini tanımıyoruz’ açıklaması geldi.

Avrupa Birliği Dışişleri Sözcüsü Josep Borell, Cuma günü Slovenya’da toplanan AB dışişleri bakanları toplantısında, Taliban’ı ülkenin meşru hükümeti kabul etmeyeceklerini ve bu hareketle her türlü ilişkinin sadece Afgan halkını korumak amacıyla ve sıkı şartlara bağlı olarak kurulabileceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da, Pakistan’ı ziyareti sırasında, Kabil’deki yeni Taliban hükümetini tanımayacaklarını, ancak Afganistan’ın yeni realitesi ile de yüzleşmek gerektiğini, ülkenin sosyal ve ekonomik dokusunun parçalandığını görmek istemediklerini belirtti.

Daha önce ABD de Taliban’a ilişkin benzer bir tutum alacağını açıklamıştı.

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Rusya ve Çin ise Taliban yönetimine karşı daha yumuşak bir tutum izliyor. Taliban bir açıklama yaparak, Çin’den Kabil’deki büyükelçiliğini açık tutacağı konusunda teminat aldığını bildirmişti.

Çin ise açıklamasında Kabil büyükelçiliğinin şu anda normal faaliyetini sürdürdüğünü bildirmekle yetinmişti.