Açıklama Yapıldı: Yalan İddialar Hedef Alındı

BELEDİYELERİN KAMU İTİBARINA YAPILAN SALDIRILAR

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bazı medya kuruluşlarında çıkan haberlere yanıt verdi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve medya organları aracılığıyla planlı ve organize bir şekilde yürütülen, tamamen yalan, iftira ve çarpıtmaya dayalı karalama kampanyasına maruz kaldıkları ifade edildi.

SİSTEMATİK SALDIRILARIN HEDFE GİRDİKLERİ

Açıklamada, bu sistematik saldırıların yalnızca Büyükşehir Belediye Başkanı’nı hedef almadığı vurgulandı. “Aynı zamanda belediyemizin kurumsal itibarı ve Ordu halkının bize duyduğu güven yer almaktadır.” denildi. Sözde habercilik kisvesi altında bir televizyon kanalı aracılığıyla yayımlanan, belge veya somut bilgiye dayanmayan içeriklerin açıkça tehdit ve şantaj niteliği taşıdığı, medya gücünün de bir suç aracına dönüştüğü belirtilerek, “Bu durum yalnızca etik ve ahlaki değil, aynı zamanda hukuki sınırları da aşan açık bir suç teşkil etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

YASAL HAKLARIN KULLANILMASI

Belediyenin, tüm yasal haklarını kullanacağı ve sorumlular hakkında gerekli suç duyurularını derhal gerçekleştireceği ifade edildi. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyeceği açık bir şekilde dile getirildi.