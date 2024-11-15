“Açıklamalarda İç Cepheyi Güçlendirme Vurgusu”

GENEL FAALİYETLER HAKKINDA SUNUM

Ömer Çelik, Mali İşler Başkanı’nın bugün yaptığı sunumu değerlendirdi. Sunum, faaliyetlerinin bütçesinin nasıl ele alınacağına dair önemli bilgiler sundu. Çelik, “Kardeşlik içinde güzel devir teslim oluyor” diyerek, ilçe kongrelerinin dinamizminden bahsetti. Göreve gelen ve devreden arkadaşların, bu sürecin bir bayrak yarışı olduğunu vurgulamalarından memnuniyet duyduğunu belirtti. Teşkilatların kendi göz bebeği olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN’IN ÇAĞRISI VE KONGRELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı iç cephe çağrılarıyla birlikte, bu mesajın ilçelerden başlayarak verilmesinin hedeflendiğini aktardı. Ramazan sonundaki günlerde il kongreleri için bir takvim sunulacağını dile getirdi. Ayrıca, kadın ve gençlik kollarının kongrelerinin başladığını ve tüm arkadaşların bu süreçte yoğun bir şekilde katılım göstereceğini belirtti. Çelik, iç cepheyi güçlendirme siyasetini sürdüreceklerini söyledi.