Açıklandı! Hepsi toplatılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2018 yılında yapılan denetimlerde 45 bin 102 ürünün piyasadan toplatıldığını bildirdi.

Bu ürünlerin 33 bin 217’sinin teknik mevzuata uygun olduğunu, yaklaşık yüzde 25’lik orana tekabül eden 12 bin ürünün ise teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. 178 ürün hakkında güvensizlik kararı vererek, bu ürünleri piyasadan topladık. En çok toplatılan ürünler şarj cihazları, kablo, ani su ısıtıcı, saç kurutma makinesi, elektrikli ocak gibi ürünler oldu” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yıl 45 bin 102 ürünün denetime tabi tutulduğunu belirterek, “Bu ürünlerin 33 bin 217’sinin teknik mevzuata uygun olduğunu, yaklaşık yüzde 25’lik orana tekabül eden 12 bin ürünün ise teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik.” dedi.

Bakan Varank, KOSGEB’de Ürün Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, düdüklü tencereden set üstü ocağa, şarj aletinden ütüye, yangın söndürme tüpünden lambaya kadar piyasadan toplatılan güvensiz ürünleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Bakanlığın 81 ilde 800’den fazla denetçiyle piyasa gözetim ve denetimi yaptığına işaret eden Varank, “Bu, bakanlığımızın önem verdiği bir çalışma. Bu ürünler, hem vatandaşlarımızın cebine hem de sağlığına zarar verebilecek nitelikte.” diye konuştu.

TRT