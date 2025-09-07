Haberler

Acil Çağrı Toplantısı, Muğla’da Yapıldı

Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü organizasyonuyla, Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Halil Serdar Cevheroğlu başkanlığında yapıldı. Eylül ayı toplantısına, komisyon üyesi kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Muğla genelindeki acil çağrı hizmetlerine dair istatistiksel veriler, kalite standartları ve trafik kazalarına yönelik ihbar süreçleri ile bu süreçlerde alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Yapılan değerlendirmelerde, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin vatandaşlara daha etkili, hızlı ve koordineli hizmet sunabilmesi için, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, işleyişte karşılaşılan ihtiyaçların karşılanması ve acil durumlar için önleyici tedbirlerin artırılması yönünde kararlar alındı.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

