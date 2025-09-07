Acil Çağrı Toplantısı, Muğla’da Yapıldı

TOPLANTI DETAYLARI

Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü organizasyonuyla, Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Halil Serdar Cevheroğlu başkanlığında yapıldı. Eylül ayı toplantısına, komisyon üyesi kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Muğla genelindeki acil çağrı hizmetlerine dair istatistiksel veriler, kalite standartları ve trafik kazalarına yönelik ihbar süreçleri ile bu süreçlerde alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

ALINAN KARARLAR

Yapılan değerlendirmelerde, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin vatandaşlara daha etkili, hızlı ve koordineli hizmet sunabilmesi için, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, işleyişte karşılaşılan ihtiyaçların karşılanması ve acil durumlar için önleyici tedbirlerin artırılması yönünde kararlar alındı.