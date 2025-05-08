Acil Durumlar İçin Güncel Bilgiler

VATANDAŞLARIN DEPREM SORULARI

Vatandaşlar deprem hissedildiğinde arama motorlarında ‘bugün deprem mi oldu?’ sorusunu yoğun bir şekilde araştırıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alıyor. Özellikle ‘Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?’ veya ‘9 Mayıs 2025 İzmir’de deprem mi oldu?’ gibi sorular sıkça soruluyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN ROLÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile halkı bilgilendiriyor. Bu kurum, bölgesel olarak deprem araştırmaları yaparak, internet üzerindeki platformunda son 500 deprem verisini halka sunuyor. Bu sayede vatandaşlar, depremler hakkında güncel bilgi alabiliyor.

GÜNCEL HABERLER İÇİN TAKİP EDİN

AFAD’un Deprem Dairesi Başkanlığı, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara güncel veriler sunmayı sürdürüyor. ‘Bugün Deprem oldu mu?’ sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ile AFAD’ın web sitelerini takip edebilirler. Bu platformlarda en güncel veriler ile anlık deprem analizlerine ulaşmak mümkün. Ayrıca, son 500 deprem verisine kadar, bugün ya da dün depremlerle ilgili soruların yanıtlarını bu sitelerden edinebilirsiniz.