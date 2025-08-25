Acil İniş Yapan Uçakta İnceleme Başlatıldı

MOTOR ARIZASI NEDENİYLE ACİL İNIŞ

Trabzon-Cidde seferini gerçekleştirirken Trabzon Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan 8 dakika sonra motor arızası yaşayan Flynas’a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, geri dönerek acil iniş yapma kararı aldı. Teknik ekip uçağın arızasında kapsamlı bir inceleme başlattı. Arızanın ortadan kaldırılması için çalışmalar devam ederken, tahliye edilen yolcular otellere yerleştirildi ve farklı bir uçakla Cidde’ye gönderilecek.

UÇAĞIN KALKIŞI VE ACİL İNIŞİ

Dün saat 19.40’ta, 169 yolcu ve mürettebat ile birlikte Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gitmek üzere kalkış yapan Flynas’a ait HZ-NS44 tescilli Airbus A320, havalandıktan hemen sonra motorlarından birinde bir arıza meydana gelmesi üzerine geri dönmek durumunda kaldı. Kaptan pilot, Trabzon Havalimanı’na acil iniş izni talep etti. Apronda alınan güvenlik önlemlerinin ardından uçak, kalkıştan 8 dakika sonra sorunsuz bir şekilde tekrar iniş yaptı. Uçaktan tahliye edilen yolcular, çoğunluğunu Körfez ülkelerinden gelen turistlerin oluşturduğu grup, otobüslerle otellere gönderildi.

ÖNCEKİ ACİL İNIŞLER

Aynı hava yoluna ait HZ-NS58 tescilli bir diğer Airbus A320 tipi uçak, iki yıl önce Trabzon-Cidde seferi sırasında motorunda meydana gelen alev uzaması nedeniyle Giresun semalarından geri dönerek Trabzon Havalimanı’na iki kez acil iniş yapmıştı. O dönemde 130 yolcu tahliye edilmişti. İlgili uçağın onarım süreçleri tamamlandıktan sonra Trabzon Havalimanı’ndan ayrıldığı bilgisi edindi.