Acil Servis Doktoru Umut T. Saldırıya Uğradı

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’nde görevli acil servis doktoru Umut T., hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. Olayın akşam saatlerinde hastanenin acil bölümünde gerçekleştiği bildirildi. İddiaya göre, acil serviste tedaviyle ilgili bir tartışma sonrasında, iki hasta yakını önce sözlü hakaretlerde bulundu ardından da doktor Umut T.’ye fiziksel şiddette bulundu.

OLAY SONRASI RESMİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Saldırı sırasında doktor Umut T.’ye yönelen şiddet olayının ardından hastane yönetimi tarafından “beyaz kod” verilerek resmi süreç başlatıldı. Olay yerine güvenlik ve polis ekipleri yönlendirildi ve saldırganlar kısa sürede yakalandı. Yaralanan doktor Umut T., ardından hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tıbbi değerlendirmelerde, doktorun sağ kolunda çıkık, elmacık kemiğinde hasar ve sağ el parmağında kırık tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma süreci başlatıldı. Sağlık sendikaları yaşanan durumu kınayarak açıklama yaptı. Ancak, İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetiminden durumla ilgili henüz bir resmi açıklama gelmedi.