Acılı Anne Mezarları Ziyaret Etti

ACI ANNE MEZARINI ZİYARET ETTİ

Sivas’ta yaşanan terrör olayının ardından iki çocuğunu kaybeden Ayşegül Şimşek, çocuklarının mezarını ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen cinayette, Umutcan ve milli sporcu Melisa Şimşek adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş şekilde bulundu.

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Cinayeti işleyen Hüseyin Sönmez, Ankara’da yakalanarak mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sönmez’in, öldürdüğü kardeşlerin babası Umut Şimşek ile beş yıl önce 500 bin liralık bir alacak verecek meselesi bulunduğu ileri sürüldü.

DÜZGÜNLÜK VE DUYGU DOLU ANLAR

Bu trajik cinaye sonrasında Türkiye gündemini meşgul ederken, Anneler Günü’nde mezarlıkta duygusal anlar yaşandı. Çocuklarını bir arada toprağa veren Ayşegül Şimşek, evlatlarının mezarını ziyaret etti. Yanında getirdiği çiçek fidelerini mezarlarına diken acılı anne, mezar başında dua etti.