Acılı Turşu Suyu Boğaz Ağrısına İyi Geliyor

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN DOĞAL ÇÖZÜM

Kayseri’de turşuculuk yapan Şerafettin Kaya, acılı turşu suyunun soğuk algınlığına bağlı boğaz ağrısına iyi geldiğini aktarıyor. “Acılı turşu suyu boğazdaki yanmayı hastalık ilerlemeden bitiriyor” diyor. Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri hastanelerde artış gösteriyor. Doğal yollarla boğaz ağrısını tedavi etmek isteyen vatandaşlar turşuculara yöneliyor.

VATANDAŞLARDAN TURŞU SUYUNA ARTAN İLGİ

Acılı turşu suyunun boğazda sağladığı yanmanın kısa sürede ağrıyı geçirdiğini ifade eden Kaya, “Acılı turşu suyunun hastalık ilerlemeden şifa verdiğini” vurguluyor. Vatandaşların turşu suyuna ilgi gösterdiğini belirten Kaya, “Daha önceden duyurduğumuz turşu suyu ve kozalak suyuna vatandaşlarımız yeniden ilgi göstermeye başladı” diyor. Bu nedenle doğal üretimlerini arttırma yönünde çalışmalar yaptıklarını da dile getiriyor.

MÜŞTERİLERİN GEREKSİNİMLERİNE YANIT VERMEK

Daha önce bazı müşterilere hizmet veremediklerini belirten Kaya, “Pandemi döneminden onlardan da özür dileriz” ifadesini kullanıyor. Müşterilerine mümkün olduğunca doğal ürünler sunmak istediklerini vurgulayan Kaya, “Acılı turşu suyu boğazdaki yanmayı bitirdiği için hastalığın daha fazla ilerlemesini engelliyor” diyor. Müşterilerin bu doğal üründen fayda gördüğünü ve güzel sonuçlar elde ettiklerini belirtiyor. Sonuç olarak, hastaların daha hızlı iyileştiklerine dikkat çekiyor.